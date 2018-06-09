Число пострадавших в ДТП с автобусом в Грузии увеличилось до 16

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Грузии с участием экскурсионного микроавтобуса увеличилось до 16, сообщила в субботу пресс-служба МВД.

Ранее СМИ передавали, что микроавтобус, который вез из Тбилиси детей на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. Четыре человека погибли и 10 пострадали.

"В результате ДТП погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего. Различные повреждения получили 16 человек, которые уже перевезены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в микроавтобусе находились ученики шестого класса тбилисской школы №175 и их родители. Водитель направлен в отделение полиции для допроса. По первоначальной информации, он не справился с управлением. Дело расследуют по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более людей. Ее санкция предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.