Спецназ стран НАТО провел учения Trojan Footprint в странах Балтии

ТАЛЛИН, 9 июн — РИА Новости. Силы специального назначения стран НАТО в конце прошлой недели завершили в Эстонии, Латвии и Литве учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие 2 тысячи спецназовцев из 13 стран, сообщила в субботу пресс-служба Сил обороны Эстонии.

В учениях приняли участие 2 тысячи бойцов спецназа из Эстонии, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании и США.

"Учения Trojan Footprint 18 дали возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специального назначения различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооруженного конфликта. В рамках этих учений мы сосредоточились на согласованности действий командных элементов и на организации логистики",- сказал командующий силами специального назначения Эстонии полковник Рихо Юхтеги.

Учения Trojan Footprint 18 проходили в Эстонии, Латвии и Литве. По их сценарию в некоторых странах НАТО произошли события, нацеленные против суверенитета и территориальной целостности этих государств. В ходе учений был образован международный штаб для подготовки использования сил специального назначения НАТО.

Отряд специального назначения Сил обороны был создан 8 мая 2008 года. В конце 2012 года правительство Эстонии приняло законопроект, которым утвердили создание отдельного подразделения специального назначения, которое в августе 2014 года получило статус командования специальными операциями.