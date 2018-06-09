МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с днем города в твите с тегом #КримЦеУкраїна. По его словам, он "не сомневается" в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.
"Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!" — написал он в Twitter.
Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське місто.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 9, 2018
Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N
Многие подписчики Порошенко посмеялись над твитом, а один пользователь призвал его приехать в Севастополь, пообщаться с местными жителями и убедиться, что Крым "был, есть и будет российским".
День города в Севастополе отмечается 14 июня.
Москва многократно отмечала, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.