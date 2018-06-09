Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США.

"Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи", — сказал Путин в программе "Вести в субботу", текст интервью опубликован на сайте "Вести".

При этом он отметил, что "мяч сейчас на американской стороне".

По словам Путина, есть основания полагать, что диалог с Дональдом Трампом может быть конструктивным. "Опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы", — добавил президент.

Путин отметил, что рассчитывает на выполнение американским лидером своих обещаний по налаживанию отношений с Москвой.

"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что взаимоотношения между лидерами должны быть цивилизованными.

"Но это совсем не исключает принятия решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей страны", — добавил Путин.

Кроме того, президент заявил, что им с Трампом было бы полезно встретиться. По его словам, весь вопрос в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле прошлого года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.