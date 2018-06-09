Число жертв при ДТП в Грузии возросло до четырех

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число погибших при падении в овраг на востоке Грузии экскурсионного микроавтобуса с детьми увеличилось до четырех человек, передает в субботу агентство Sputnik Грузия.

Ранее в субботу агентство сообщило, что микроавтобус, который вез из Тбилиси детей на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. На месте погибли двое детей и еще несколько пострадали.

"Микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетни", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, в данный момент проходит спасательная операция по извлечению людей из оврага. Начато расследование по статье УК о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более людей.

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