Число жертв при ДТП в Грузии возросло до четырех

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число погибших при падении в овраг на востоке Грузии экскурсионного микроавтобуса с детьми увеличилось до четырех человек, передает в субботу агентство Sputnik Грузия.
"Микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетни", — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, в данный момент проходит спасательная операция по извлечению людей из оврага. Начато расследование по статье УК о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более людей.
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