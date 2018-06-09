В Одессе неизвестные избили журналиста местного телеканала

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Неизвестные избили в Одессе журналиста местного телеканала "Репортер" Константина Гречаного, сообщил телеканал в субботу на своем сайте.
"Успел только закрыть лицо, но и то, не очень удачно. Не угрожали, приветы не передавали. Полиция думает, что гопота. Есть подозрения, что могут быть повторы в этом районе", — приводит телеканал слова Гречаного.
Также сообщается, что у журналиста забрали сумку, телефон и деньги. По предварительной информации, у него лёгкое сотрясение мозга.
Ранее руководящий комитет Европейской федерации журналистов принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность в связи с угрозами в отношении журналистов на Украине.