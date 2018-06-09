В Сингапуре все готово к встрече Трампа и Ким Чен Ына

ПЕКИН, 9 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что официальные стороны США и КНДР довольны подготовительной работой к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, члены делегаций начнут прибывать в Сингапур в воскресенье, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В настоящее время все готово к встрече лидеров США и КНДР. Официальные стороны США и КНДР довольны подготовительной работой и через 24 часа начнут прибывать", — заявил Балакришнан, который делал пересадку в аэропорту Пекина по возвращении из Пхеньяна.

Глава МИД Сингапура в четверг прибыл в Пхеньян на фоне подготовки к проведению американо-северокорейского саммита.

Встречу президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына планируется провести в Сингапуре 12 июня.