Глава МИД Польши допустил изменения в скандальном законе о Холокосте

ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши может внести корректировки в скандальный закон о Холокосте, документ влияет на климат международных переговоров, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

"Есть необходимость, чтобы мы очертили свою позицию, потому что постоянно есть определенное недоверие и обеспокоенность этой ситуацией. В отношениях с США и Израилем это проблема, и здесь следует согласиться, что определенное решение нужно здесь принять… Нужно сделать жест", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM , напомнив, что президент Польши Анджей Дуда ранее наложил на закон вето и направил его в Конституционный суд.

"Нужно согласиться, что это дело влияет на климат переговоров. Здесь можно действовать другим образом – через сейм, который является суверенным и может внести корректировки в этот закон", — добавил Чапутович.

Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказание ждет тех, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.