Глава МИД Польши допустил изменения в скандальном законе о Холокосте

ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши может внести корректировки в скандальный закон о Холокосте, документ влияет на климат международных переговоров, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
"Нужно согласиться, что это дело влияет на климат переговоров. Здесь можно действовать другим образом – через сейм, который является суверенным и может внести корректировки в этот закон", — добавил Чапутович.
Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.
Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.