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В мире

Роухани призвал Россию к серьезному диалогу из-за "незаконных" действий США

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (16)
11:0509.06.2018
(обновлено: 11:53 09.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Москва и Тегеран должны наладить более серьезный диалог на фоне одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление президент Ирана Хасан Роухани сделал на саммите ШОС в Циндао, где он встретился с Владимиром Путиным.

"Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами", — подчеркнул иранский лидер.

Глава Ирана добавил, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений.

Иранская ядерная проблема

Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
В США назвали цель давления на Иран
В начале мая США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, принятой в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Тогда же — три года назад — был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Остальные участники соглашения выступают за соблюдение СВПД.

Саммит ШОС в Китае

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Ирана отметил результаты взаимодействия с Россией по безопасности
Девятого-десятого июня в китайском Циндао проходит саммит ШОС.

ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государства — члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств — наблюдателей при ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Аллё, Господин Президент!ratte.01
ratte.01, примитивно... диалог нужнен всегда.
когда люди молчат разговаривают пушки ... перефразируя известную фразу
11:57
09.06.2018
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ratte.01Аллё, Господин Президент!
Аллё, Господин Президент!,
нет не примитивно.
Здесь вопрос не политический и не военный где нужен диалог во избежание войны и крови, здесь торговля!
А в бизнесе, свои правила..я там где выгодно, где не выгодно, меня там нет..перефразируя известную фразу!
12:07
09.06.2018
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