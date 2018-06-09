Роухани призвал Россию к серьезному диалогу из-за "незаконных" действий США

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Москва и Тегеран должны наладить более серьезный диалог на фоне одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление президент Ирана Хасан Роухани сделал на саммите ШОС в Циндао, где он встретился с Владимиром Путиным.

"Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами", — подчеркнул иранский лидер.

Глава Ирана добавил, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений.

Иранская ядерная проблема

В начале мая США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, принятой в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Тогда же — три года назад — был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Остальные участники соглашения выступают за соблюдение СВПД.

Саммит ШОС в Китае

Девятого-десятого июня в китайском Циндао проходит саммит ШОС.

ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государства — члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств — наблюдателей при ШОС.