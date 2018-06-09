СМИ уточнили число погибших при атаке талибов* на западе Афганистана

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По меньшей мере 17 военнослужащих погибли при нападение боевиков радикального движения "Талибан"* на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак.
"Семнадцать солдат национальной армии Афганистана были убиты талибами* в провинции Герат на западе страны", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.
* Запрещенная в России террористическая организация