СМИ уточнили число погибших при атаке талибов* на западе Афганистана

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По меньшей мере 17 военнослужащих погибли при нападение боевиков радикального движения "Талибан"* на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Инцидент произошел в провинции Герат.

"Семнадцать солдат национальной армии Афганистана были убиты талибами* в провинции Герат на западе страны", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

* Запрещенная в России террористическая организация