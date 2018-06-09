США перебросили на Украину военные самолеты-заправщики

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков, сообщает Obozrevatel.

Заправщики перебросили во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе. Вместе с ними прибыли приблизительно 150 человек — члены экипажа и персонал.

Как отмечает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке, их цель — повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса.

Военное сотрудничество США и Украина активизировали после госпереворота в 2014 году. С началом силовой операции в Донбассе американцы регулярно оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов: украинские военные и спецслужбы получили не только бронеавтомобили Humvee, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку, но и летальное оружие. Так, Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, хотя и запретил применять их на юго-востоке страны.

В мае сообщалось, что только в этом году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.