США перебросили на Украину военные самолеты-заправщики

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков, сообщает Obozrevatel.
Заправщики перебросили во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе. Вместе с ними прибыли приблизительно 150 человек — члены экипажа и персонал.
Как отмечает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке, их цель — повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса.
В мае сообщалось, что только в этом году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.