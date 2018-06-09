В Афганистане при атаке талибов* погибли около 20 полицейских

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По меньшей мере 20 полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в провинции Кундуз. Как сообщил представитель губернатора провинции Нематулла Темори, в ходе столкновения также были убиты восемь боевиков.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

* Запрещенная в России террористическая организация