Крымские общественники отреагировали на заявления Турции об "аннексии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Крымские общественные организации готовы отправиться в Турцию с культурной миссией, чтобы рассказать правду о сегодняшней жизни Крыма и его достижениях, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Наши общественные организации, в том числе крымско-татарские, готовы поехать в Турцию с культурной миссией, чтобы рассказать о достижениях Крыма за последние годы. Они готовы проводить выставки и культурные мероприятия, чтобы властям и гражданам Турции была понятна истинная ситуация в Крыму и чтобы она воспринималась объективно", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, на фоне приема турецкими властями экстремистов из "меджлиса" такая миссия крымским общественникам представляется необходимой, потому что в Турции слишком грубо искажается действительность о Крыме и односторонне предоставляется трибуна только "крымоненавистникам".
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