МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отметил необходимость пересмотра ряда условий новой версии соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), подписанного после выхода из него США.
Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения. Главы МИД 11 стран Азии и Америки 8 марта 2018 года подписали в Чили переработанное после выхода США соглашение о ТТП.
"Необходимо пересмотреть (соглашение)… Некоторые положения предыдущего соглашения были разработаны США, и они не очень хороши для наших небогатых стран… Важно принять во внимание уровень развития страны", — заявил Махатхир в интервью газете Nikkei.
Премьер Малайзии также отметил, что, несмотря на "дружеские отношения" с Китаем, Куала-Лумпур пересматривает ряд инфраструктурных проектов с китайскими партнерами, поскольку они требуют больших займов у Пекина.
"Нам необходимо сократить их путем пересмотра, а возможно, даже остановить некоторые проекты", — заключил Махатхир.