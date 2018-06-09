МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отметил необходимость пересмотра ряда условий новой версии соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), подписанного после выхода из него США.

Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения. Главы МИД 11 стран Азии и Америки 8 марта 2018 года подписали в Чили переработанное после выхода США соглашение о ТТП.

"Необходимо пересмотреть (соглашение)… Некоторые положения предыдущего соглашения были разработаны США, и они не очень хороши для наших небогатых стран… Важно принять во внимание уровень развития страны", — заявил Махатхир в интервью газете Nikkei.

Премьер Малайзии также отметил, что, несмотря на "дружеские отношения" с Китаем, Куала-Лумпур пересматривает ряд инфраструктурных проектов с китайскими партнерами, поскольку они требуют больших займов у Пекина.

"Нам необходимо сократить их путем пересмотра, а возможно, даже остановить некоторые проекты", — заключил Махатхир.