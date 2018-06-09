Во Франции 14 детей отравились сыром, один ребенок умер

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что 14 детей во Франции госпитализированы с подозрением на бактериальную инфекцию после того, как съели сыр Реблошон, который не прошел пастеризацию, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
Как сообщается, сыр, произведённый на сыроварне Шабер во Французских Альпах, снят с продажи по решению властей, после того как у шести из 14 детей была найдена кишечная палочка, "инфицирование которой приводит к развитию гемолитико-уремического синдрома, часто приводящего к поражению почек у детей".
По данным ведомства, один из указанных шести детей умер, остальные находятся под наблюдением врачей. Окончательных выводов о том, что причиной инфекции является потребление сыра Реблошон, нет, однако населению рекомендовано не давать детям молочную продукцию, которая не прошла дополнительную обработку.