Названы самые опасные для экологии города мира

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Названы самые опасные для экологии города мира. Список населенных пунктов представлен проектом Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF).

Сбором информации для составления рейтинга занимались норвежские, шведские, американские и японские ученные.

Самым загрязняющим окружающую среду городом признали Сеул. Южнокорейская столица вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. За ней располагаются Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны), а замыкает пятерку "лидеров" Лос-Анджелес с 196,4 мегатонн углекислого газа в год.

Также в десятку попали Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и Эр-Рияд (118,8 мегатонны).

В топ-100 самых вредящих экологии городов попали и два российских: Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место), выпускающие 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа в год соответственно.