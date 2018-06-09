Талибы* объявили о перемирии на три дня

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Организация "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявила о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-Байрама, сообщает афганское агентство Pajhwok.

"Талибан"* также анонсировал перемирие во время предстоящих трех дней Ураза-байрама", — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу с ИГ* и другими террористическими организациями, поддерживаемыми иностранными государствами".

* Запрещенная в России террористическая организация