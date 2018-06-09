Россия не виновата, что под Киевом нет дождя, уверена украинский синоптик

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинский синоптик Наталья Диденко уверена, что под Киевом нет дождя вовсе не из-за заговора российских климатологов, пишет strana.ua.

"Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели "давали" дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт (с которым и придут дожди в Украину) едва касается столицы. Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами", — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.