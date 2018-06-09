Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду.

Путин в субботу примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао. Президент РФ вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу вечером отправились на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзин, где присутствовали на матче юношеских хоккейных сборных двух стран.

Китайский телеканал ССТV показал кадры того, как Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули — еду, похожую на привычные россиянам пельмени. Один из представителей китайской делегации похвалил получившееся у Путина изделие, показав жест большим пальцем.

Путин и Си Цзиньпин также попробовали блюдо, которое напомнило бы россиянам фаршированные блины. В тяньцзиньские "блины" завернуты мясо и овощи. Это блюдо является традиционной едой на завтрак во многих городах Китая.

В приготовлении последнего блюда президент России также принял непосредственное участие, о чем сказал перед камерой.

Саммит ШОС проходит в китайском Циндао 9-10 июня. ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.