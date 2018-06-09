В США назвали причину лесных пожаров Калифорнии в 2017 году

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двенадцать лесных пожаров на севере американского штата Калифорния, в результате которых в октябре 2017 года погибли 18 человек, были вызваны неполадками в электросети, сообщило калифорнийское управление по охране лесов и защите от пожаров.

"После обширного и тщательного расследования, следователи управления установили, что 12 лесных пожаров в северной Калифорнии в октябре 2017 года были вызваны распределительными линиями и линиями электропередач, падением электрических столбов", — говорится в отчете на сайте управления.

Расследование инцидентов в связи с "предполагаемым нарушением законодательства штата" перенаправлено окружным прокурорам пострадавших территорий.

Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября прошлого года. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. Департамент по страхованию заявил, что ущерб пожаров в Калифорнии превысил 3,3 миллиарда долларов.