"Люди, что с вами?": в Сети возмутились попыткой живодеров утопить собаку

Люди, что с вами?: в Сети возмутились издевательством живодеров над собакой

Люди, что с вами?: в Сети возмутились издевательством живодеров над собакой

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Сети поразились жестокости живодеров, которые нацепили собаке на шею тяжелый металлический груз, вероятно, с целью утопить животное. Пострадавшее животное обнаружила жительница Литвы, случайно проезжавшая мимо зверя. Свою находку женщина записала на видео и выложила в Facebook.

Автор ролика Аудра Петрашкене нашла мокрого спаниеля с металлическим объектом, прицепленным к его шее, недалеко от реки. Из-за этого женщина решила, что собаку пытались утопить.

Петрашкене забрала зверя с собой домой, а затем отвезла в приют для животных, в котором сообщили, что вес груза на шее собаки составил шесть килограммов. Автор видео также добавила, что она обратилась в правоохранительные органы для начала расследования.

Пользователи Facebook возмутились поступком живодеров, усомнившись в их человечности.

"Люди, что с вами? Зачем они это сделали? Надеюсь, сейчас этот бедный песик в хороших руках. Пожалуйста, позаботьтесь о нем", — написала Гита Бриеде

"Тот, кто это сделал, пусть теперь задумается, что будет с ним в ближайшем будущем", — заявила Лариса Усова.

"Боже, разве человек может быть способен на такое? Конечно, нет. Только нелюди так могут", — возмутилась Одри Рау.

"Люди, черт возьми, что с вами? У вас вместо сердца камень?", — прокомментировала Динора Тапиа.

Также многие пользователи поблагодарили Петрашкене за то, что она проявила сочувствие и помогла собаке.