В Белом доме раскрыли содержание встречи Трампа с Макроном

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях "большой семерки" призвал к поиску решения ливийской проблемы с привлечением всех заинтересованных сторон, только в этом случае можно добиться долгосрочного результата, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сегодня президент Трамп провел плодотворную встречу с президентом Макроном… Президент Трамп подчеркнул, что долгосрочное решение по Ливии возможно только в том случае, если все заинтересованные стороны смогут договориться", — сообщила Сандерс.

По её словам, лидеры двух государств также обсудили Сирию, Северную Корею и Иран.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.