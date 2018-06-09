США и Китай обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Замгоссекретаря США Джон Салливан провёл встречу с послом КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькаем, стороны обсудили предстоящую встречу лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре, а также вопрос с предполагаемой акустической атакой на сотрудников американского генконсульства в китайском городе Гуанчжоу, сообщает госдеп в пятницу.

"Седьмого июня заместитель государственного секретаря Джон Салливан встретился в госдепартаменте с послом Китая Цуй Тянькаем. Во время встречи они обсудили важность предстоящего саммита президента (США Дональда) Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына и подтвердили приверженность Соединенных Штатов и Китая поддерживать санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", — сообщает ведомство.

"Заместитель секретаря и посол также обсудили серьезный инцидент, связанный со здоровьем сотрудника генконсульства США, служившего в Гуанчжоу. Заместитель секретаря поблагодарил Китай за его приверженность обеспечению безопасности и охраны всех иностранных дипломатов в Китае. Он также поблагодарил Китай за его неизменную готовность оказать помощь в расследовании инцидента", — добавляет госдеп.