Во Франции выходца из Чечни приговорили к 20 годам за убийство бизнесмена

ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Парижский суд присяжных признал виновным выходца из Чечни Руслана Берсанова в убийстве российского бизнесмена Михаила Лапина в марте 2011 года во Франции и приговорил его к двадцати годам тюрьмы, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова.

Берсанова признали виновным в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершённые в преступном сговоре. Его подельника Язида Арсалиева оправдали, он может рассчитывать на компенсацию за необоснованное задержание под стражей в течение семи лет. Третий фигурант дела Бадрудин Каимов за укрывание краденого осужден на полгода тюрьмы условно.

"Мотивация будет получена с решением в понедельник. Сын пострадавшего в шоке от такого мягкосердечного решения", — сказала адвокат, пояснив, что решение могут опротестовать в течение десяти дней. "Апелляцию может произвести прокурор, но не потерпевшая сторона. О возможной апелляции будет известно на следующей неделе", — сообщила Сидорова.

В марте 2011 года экс-гендиректор компании "Саратовстройстекло" Лапин и его знакомая Елена Православнова прилетели во Францию, чтобы купить недвижимость на Лазурном Берегу, сообщают французские СМИ. В парижском аэропорту их встретили Берсанов и Арсалиев, который управлял автомобилем. Они отвезли пару в город Вильпент, где предпринимателя убили выстрелом в голову. Его спутница получила ранения, но выжила.

В декабре 2016 года в России осудили на 8,5 года тюрьмы Султана Сигаури, ещё одного фигуранта дела об убийстве Лапина.