Facebook продолжил предоставлять рекламодателям данные своих пользователей

Марк Цукерберг во время слушания в сенате США. Архивное фото

Марк Цукерберг во время слушания в сенате США. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Facebook продолжила предоставлять некоторым рекламодателям данные пользователей, тем самым опровергнув свои же заявления о прекращении подобных действий еще в 2015 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании.

Отмечается, что Facebook предоставлял избранным компаниям, входящим в так называемый "белый список", в частности Royal Bank of Canada и Nissan Motor, информацию о номерах телефонов пользователей и их друзей, а также о том, как близко пользователи общаются между собой.

Представители Facebook заявили, что эти действия были направлены улучшение восприятия пользователей и тестирование новых функций.

После публикации этой информации, представители обеих партий США заявили о необходимости тщательного расследования деятельности Facebook.