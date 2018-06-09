Facebook продолжил предоставлять рекламодателям данные своих пользователей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Facebook продолжила предоставлять некоторым рекламодателям данные пользователей, тем самым опровергнув свои же заявления о прекращении подобных действий еще в 2015 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании.
Представители Facebook заявили, что эти действия были направлены улучшение восприятия пользователей и тестирование новых функций.
После публикации этой информации, представители обеих партий США заявили о необходимости тщательного расследования деятельности Facebook.