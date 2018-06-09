ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Присяжные признали бывшего сотрудника госдепартамента США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая, сообщает американский минюст.

Теперь, по данным минюста, максимальное наказание, которое грозит Мэллори, — смертная казнь. Окончательное решение по наказанию принимает судья, отмечается в сообщении ведомства.

Мэллори предъявили обвинения в шпионаже в пользу КНР в конце июня 2017 года. В том году он дважды посещал Китай. Согласно материалам суда, экс-сотрудник госдепа передал китайским спецслужбам три документа, два из которых были секретные, еще один — "совершенно секретный".

По информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов.