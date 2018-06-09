Четыре палестинца погибли в стычках с израильскими военными на границе Газы

ГАЗА, 9 июн — РИА Новости. Четыре палестинца погибли, еще не менее 618 человек получили ранения в столкновениях с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли более 120 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

"В столкновениях на восточных границах погибли четыре палестинца, 618 палестинцев получили ранения, среди них восемь человек тяжело ранены ", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка 10 тысяч палестинцев, которые жгут шины, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают воздушные змеи и шары в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы. В армии признают, что используют против протестующих не только нелетальные спецсредства, но и огнестрельное оружие.

Израильтяне отвергают множащиеся обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".