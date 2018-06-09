На Генассамблею ООН вынесут резолюцию по защите палестинского народа

ООН, 9 июн — РИА Новости. Резолюция по защите палестинского народа будет вынесена на специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

"Мы встретились с председателем Генеральной Ассамблеи и передали письмо от Арабской группы и Организации исламского сотрудничества с просьбой возобновить десятую специальную чрезвычайную сессию "Единство в пользу мира", чтобы продолжить рассмотрение просьбы о предоставлении международной защиты населению", — сказал в пятницу вечером Мансур.

По его словам, текст предлагаемой резолюции схож с тем, который не прошел в Совете Безопасности.