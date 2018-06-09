Трамп надеется на подписание итогового коммюнике G7

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры "большой семерки" по итогам переговоров выпустят совместное заявление.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредили Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов не будут подписывать заключительное коммюнике предстоящего саммита "Большой семерки".

"Я думаю, что у нас будет совместное заявление", — ответил он на вопрос журналиста президентского пула по итогам двусторонней встречи с Трюдо. Слова Трампа приводит пресс-служба Белого дома.

Трамп отметил, что на встрече с Трюдо тема России не обсуждалась.

Президент добавил, что обсуждаются различные варианты трансформации соглашения по североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Американский лидер не исключил, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между странами.

Саммит "большой семерки" проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек.