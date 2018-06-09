БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Руководящий комитет Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) принял по итогам съезда организации в Лиссабоне резолюцию, выразив обеспокоенность в связи с угрозами работникам СМИ на Украине.

"Ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении журналистов в Украине … Поручает руководящему комитету оказать всестороннюю поддержку украинским коллегам, своему филиалу, Национальному союзу журналистов Украины, а также решительно осудить кампанию запугивания со стороны украинских должностных лиц и призвать украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций", — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что "дезинформационная операция" вокруг постановочного убийства Аркадия Бабченко, организованная украинскими властями, "серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией".

"Ежегодный съезд получает управляющему комитету запросить возобновление "красной линии" Европейской и Международной федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию", — отмечается в документе.

Принять срочную резолюцию в связи с угрозами в адрес журналистов на Украине ранее поручили членам руководящего комитета участники ежегодного заседания.

"Убийство" Бабченко

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Дело Вышинского

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Власти Украины начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.