В Сальвадоре выдали ордер на задержание бывшего президента

МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Сальвадора в пятницу выдала ордер на задержание экс-президента страны Маурисио Фунеса по обвинению в хищениях и отмывании денег, сообщает портал Prensa Grafica.

По данным ведомства, в течение пяти лет президентства Фунеса в результате коррупционных действий были похищены более 350 миллионов долларов, оказавшихся на счетах, так или иначе связанных с бывшим президентом.

"Это сложная структура, созданная господами Фунесом и Менендесом, чтобы извлечь государственные средства", — приводит портал заявление генерального прокурора Дугласа Мелендеса.

В конце 2017 года Фунес и его сын Диего были признаны виновными в незаконном обогащении. Фунес в сентябре 2016 года получил убежище в Никарагуа. В феврале того же года верховный суд Сальвадора большинством голосов принял решение возбудить гражданское рассмотрение дела в отношении Фунеса по подозрению в незаконном обогащении. Фунес занимал пост президента Сальвадора в 2009–2014 годах.