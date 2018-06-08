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Меркель выступила против возвращения России в G8

23:3508.06.2018
(обновлено: 23:58 08.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против подключения России к формату G8, сообщает телеканал ZDF.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы не имеет смысла до разрешения украинского кризиса. Ее заявление поддержали Франция, Канада и представители Евросоюза.

На прошлой неделе Меркель также отказалась обсуждать восстановление России в статусе члена "Большой восьмерки". По ее словам, подобный маневр невозможен, поскольку Москва "нарушает международное право".

Предложение Трампа

Меркель обозначила свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Квебеке.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков ответил на призыв вернуть Россию в G8

"Нравится вам или нет — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал хозяин Белого дома журналистам.

В Кремле уже отреагировали на слова американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".

Идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это "в общих интересах".

Пошли ко дну
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пошли ко дну

Председатель Евросовета Дональд Туск, со своей стороны, отверг предложение американского президента и заявил, что участники клуба ведущих мировых держав должны думать о том, как укрепить уже существующий формат.

Формат "Большой семерки"

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

«Группа семи»
© Инфографика
"Группа семи"
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
strelok1304
Вот интересно, когда они поинтересуются у России - а хочет ли она в принципе возвращаться в эту сомнительную организацию?
23:53
08.06.2018
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Alexandr Alex
Сами что-то предлагают, сами опровергают и протестуют. Сумасшедший дом. Им сказали что Г7 не интересны.
23:54
08.06.2018
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