Перехват украинским Ан-26 корабля ВМФ назвали "одесским юмором"

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Минобороны назвали анекдотом сообщения о "перехвате" российского ракетного корабля украинским Ан-26.

Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, такая новость свидетельствует о том, что "неисчерпаемый юмор одесситов жив".

При этом он не исключил, что подобные сообщения могут быть "эксклюзивной утечкой безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ".

Конашенков пошутил, что после перехода на стандарты НАТО украинские военные смогут перехватывать сверхзвуковые самолеты рыболовецкими сетями.

"Перехват"

В пятницу одесское издание "Думская" сообщило о перехвате в Черном море 2 июня малого ракетного корабля Черноморского флота украинским военно-транспортным самолетом Ан-26.

По словам источника издания, самолет несколько раз прошел над кораблем на предельной малой высоте, после чего последний ушел в открытое море.

"Кого они собрались напугать"

В Госдуме назвали сообщение о перехвате судна хвастовством.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и "дал деру" с места встречи — так это украинские пилоты" — заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он также отметил что, приписывание побед – новая тактика украинских военных.