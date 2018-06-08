В Минобороны Британии заявили, что следят за действиями России в Арктике

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Расширяющиеся действия России в Арктике не противоречат международным нормам, однако Британия была бы обеспокоена в случае намерений России ограничить навигацию на Крайнем Севере, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Марк Ланкастер.

"Российское арктическое командование (объединенное стратегическое командование "Северный флот") расширило военное присутствие и активность на Крайнем Севере. Российские подлодки сейчас патрулируют Северную Атлантику с большей активностью, нежели во все годы после окончания Второй мировой войны. Россия также регулярно проводит в регионе учения стратегических бомбардировщиков. Эти действия законны и соответствуют всем существующим конвенциям <…> Но мы были бы обеспокоены, если бы в будущем Россия изменила бы подход и выбрала путь препятствования нашей навигации на Крайнем Севере", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости письме замминистра, направленном членам палаты представителей британского парламента в ответ на официальный запрос о действиях России в арктическом регионе.

В январе комитет по обороне палаты общин начал обсуждение стратегии Великобритании по действиям в Арктике в условиях активизации в этом регионе России. В частности, парламентарии интересуются возможностями размещения вооруженных сил и боевых систем в регионе. Парламентарии выясняют, насколько правительство осведомлено о меняющейся ситуации вокруг безопасности региона, каково влияние этих изменений на политику в будущем, а также как возникающие вопросы правительство планирует в рамках партнерства с НАТО.

Специально для слушаний аналитический институт Oxford Research Group, занимающийся исследованием вопросов обороны и внешней политики, подготовил материалы, в которых Арктика называется потенциальной зоной будущего конфликта. В качестве объяснения необходимости усиления британской войсковой группировки в Арктике исследователи называют модернизацию российских Вооруженных сил и "возросшую активность России в Арктике".

При этом институт признает, что Россия активно участвует в работе международных структур, таких как Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, а сами эти структуры способны поддерживать многосторонний межгосударственный диалог по проблемам региона. Однако исследователи видят опасность в том, что Россия размещает в регионе комплексы береговой обороны "Бастион", и считают, что российские Вооруженные силы могут угрожать странам НАТО в этом регионе.