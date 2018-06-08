Ираку потребуется помощь для восстановления страны, заявил дипломат

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Ираку требуется больше помощи от США, Европы и России для восстановления страны после освобождения территории от боевиков ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил РИА Новости на условиях анонимности высокопоставленный иракский дипломат.

Ранее издание Washington Post сообщило о намерениях Пентагона потребовать от союзников по НАТО усилить свое присутствие в Ираке, и глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис должен представить такой план на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, которая проходит в настоящее время. Отмечается, что США хотели бы перейти от военной операции по борьбе с ИГ к многонациональной программе оказания содействия иракским силам безопасности.

Иракский дипломат подтвердил информацию о том, что эта инициатива должна обсуждаться в Брюсселе. "Да, это должно обсуждаться на саммите. Пока рано радоваться, в борьбе с ИГ прошла только первая фаза — военная", — сообщил собеседник агентства. Второй фазой, по его мнению, должна стать консолидация разведсообществ, правоохранительных органов, контртеррористических департаментов, а третьей фазой — дискредитация идеологии.

По его словам, несмотря на то, что у ИГ удалось отвоевать большинство территории, в стране по-прежнему существуют "спящие сети" боевиков. "Нам нужно перейти к следующей фазе после военной, необходимы усилия по восстановлению страны. И здесь необходима помощь как США, так и Европы, России", — отметил дипломат.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью разрозненных террористических групп. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.