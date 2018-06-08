Иракский дипломат призвал "Роснефть" к прозрачности в работе в Курдистане

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иракские власти хотят транспарентности в совершаемых сделках между "Роснефтью" и правительством Иракского Курдистана, заявил РИА Новости высокопоставленный иракский дипломат, говоривший на условиях анонимности.

По словам дипломата, "Роснефть" инвестировала огромное количество средств в Иракский Курдистан, и "фактически спасла региональное правительство Курдистана от банкротства". "Что мы хотим — это больше транспарентности в деятельности "Роснефти", — добавил собеседник агентства.

Ранее посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади назвал противозаконными соглашения "Роснефти" и правительства Иракского Курдистана. "Я полностью с ним согласен", — добавил источник, и отметил, что "Роснефти" следует "занимать безопасную сторону", сотрудничая с федеральным правительством.

При этом, по мнению иракского чиновника, "экономическая жизнеспособность Курдистана равняется нулю", даже с учетом наличия нефти в регионе.

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия считает свои планы в Иракском Курдистане легитимными, и они не направлены против Багдада.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.