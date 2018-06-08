Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы или институты".

Кроме того, действия указанных в санкционном списке лиц, по мнению властей США, были связаны с нарушения прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей, с коррупцией, в том числе путем отвлечения или злоупотребления белорусских государственных активов или за счет злоупотребления государственной властью".

Действие санкций, согласно действующему американскому законодательству, продлевается ежегодно при сохранении "угрозе национальной безопасности и внешней политике США".