США разработали план борьбы с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США намерены разрабатывать оружие дальнего действия для борьбы с потенциальной "российской угрозой" в Европе, пишет портал Maven Warrior.
Отмечается, что высокопоставленные армейские чиновники опасаются наращивания российских сил в Европе. В настоящий момент США разрабатывают дальнемагистральное артиллерийское оружие, способное поражать цели на значительном расстоянии.
Maven Warrior приводит результаты исследования ассоциации сторонников контроля над вооружениями. По мнению организации, ряд российских вооружений представляет опасность для США. Например, оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" способен поражать объекты на расстоянии около 185 километров.
Для борьбы с потенциальным противником США начали разработку высокоточных ракет дальнего действия класса "земля — земля", их выпуск запланирован на 2027 год. Предполагается, что они особенно будут необходимы для борьбы с Россией, которая обладает одними из самых передовых средств ПВО в мире.
По информации издания, военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed выиграли потенциальную сделку на сумму 116 миллионов долларов для разработки оружия дальнего действия. Предполагается, что некоторые образцы будут представлены уже в 2020 году.
В марте Эспер заявил, что в 2028 году американские военные смогут победить "в любой войне". По его мнению, подобных успехов американцам удастся добиться благодаря применению современных вооружений в сочетании с тактикой, "основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий".