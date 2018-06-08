США разработали план борьбы с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США намерены разрабатывать оружие дальнего действия для борьбы с потенциальной "российской угрозой" в Европе, пишет портал Maven Warrior.

По информации издания, американские разработчики планируют сконцентрироваться на производстве ракет, гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия. Министр армии США Марк Эспер назвал эти разработки "приоритетом номер один".

Отмечается, что высокопоставленные армейские чиновники опасаются наращивания российских сил в Европе. В настоящий момент США разрабатывают дальнемагистральное артиллерийское оружие, способное поражать цели на значительном расстоянии.

Maven Warrior приводит результаты исследования ассоциации сторонников контроля над вооружениями. По мнению организации, ряд российских вооружений представляет опасность для США. Например, оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" способен поражать объекты на расстоянии около 185 километров.

Эксперты также отмечают потенциал российской баллистической ракеты средней дальности РС-26 Рубеж. Она способна преодолевать более 5800 километров. Кроме того, некоторые российские межконтинентальные баллистические ракеты могут достигать цели на расстоянии 11 тысяч километров. В качестве примера издание приводит ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М".

Для борьбы с потенциальным противником США начали разработку высокоточных ракет дальнего действия класса "земля — земля", их выпуск запланирован на 2027 год. Предполагается, что они особенно будут необходимы для борьбы с Россией, которая обладает одними из самых передовых средств ПВО в мире.

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Министр армии США отмечает, что высокоточные ракеты дальнего действия потенциально могут использоваться для уничтожения воздушных сил противника. "При необходимости мы сможем подавить ПВО противника с помощью дальнобойной артиллерии, глубоко зайдя в тыл противника <…>. (Таким образом.Прим. ред.) мы сможем очистить путь для военно-воздушных сил".

По информации издания, военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed выиграли потенциальную сделку на сумму 116 миллионов долларов для разработки оружия дальнего действия. Предполагается, что некоторые образцы будут представлены уже в 2020 году.

В марте Эспер заявил, что в 2028 году американские военные смогут победить "в любой войне". По его мнению, подобных успехов американцам удастся добиться благодаря применению современных вооружений в сочетании с тактикой, "основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий".