Генсек НАТО и глава Минобороны Украины обсудили участие страны в саммите

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил участие Украины в саммите глав государств и правительств альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Полторак провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг провел в штаб-квартире альянса.

"Важной была встреча с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, где во время нашего разговора мы рассмотрели комплекс вопросов, связанных с системным улучшением нашего сотрудничества. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что были согласованы общие позиции о возможном привлечении представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора на Украине.

"Я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем его проведение и для нас было бы очень важно, чтобы представители НАТО приняли в этом участие, потому что на основе этого обзора мы спланируем стратегические цели на нашу работу после 2020 года… Чтобы отработать стратегическую цель, мы проводим с участием представителей альянса стратегический обзор, который и позволит правильно сформировать нашу работу в будущем", — добавил Полторак.

Министр также сообщил, что во время встречи со Столтенбергом были определены необходимые практические шаги для возобновления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровнях: глав государств, правительств и министров.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Пока что Киев хочет получить план действий по членству в НАТО.