На Украине заявили о готовности увеличить количество военных в Афганистане

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов при необходимости увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане с 11 до 28 человек.

"Сейчас в миссии в Афганистане проходят службу 11 военнослужащих. При необходимости их количество может быть увеличено до 28 человек", — сказал Полторак на заседании Североатлантического совета со странами-участницами миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" на уровне министров обороны. Слова министра приводит пресс-служба военного ведомства.

Полторак в минувший четверг прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там он встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, а также главами военных ведомств ряда стран.