Замглавы МИД обсудил с послом Ирака обстановку в стране после выборов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ирака в России Хайдар Хади обсудили в пятницу ситуацию в Ираке и развитие торгово-экономического сотрудничества стран, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась по просьбе посла, отмечается в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ираке в свете итогов прошедших 12 мая парламентских выборов и задачи скорейшего формирования новых структур исполнительной и законодательной ветвей власти страны", — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества РФ с Ираком.

В свою очередь посол Ирака в Twitter разместил фото встречи и рассказал, что переговоры продлились больше часа. "Обсудили с Богдановым важные вопросы, в том числе выборы. Он подтвердил позицию России, заключающуюся в поддержке территориальной целостности Ирака", — написал посол.

Хади назвал переговоры с Богдановым "конструктивными и плодотворными".

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.