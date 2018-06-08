Помпео заявил о решительном настрое Трампа в вопросе отношений с КНДР

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Возможное заключение мирного договора между США с КНДР будет прорабатываться в будущем, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов к решительным шагам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В четверг Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений США-КНДР по итогам саммита в Сингапуре 12 июня. На вопрос, существует ли возможность подписания мирного договора с КНДР, Трамп также ответил утвердительно.

"Еще предстоит прийти к согласию о конкретном времени и конкретных условиях этого, но президент хочет сделать что-то большое и крутое", — сказал Помпео в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix. Госсекретарь выразил мнение, что аналогичный настрой сохраняет и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Между США и КНДР не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове. Также не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.