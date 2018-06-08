На границе Газы три палестинца погибли в стычках с ВС Израиля

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 8 июн — РИА Новости. Трое палестинцев погибли, свыше 600 получили ранения в столкновениях с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 11 недель подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.

"Трое палестинцев погибли, еще 618 пострадали в столкновениях на восточной границе", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка 10 тысяч палестинцев, которые жгут шины, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают воздушные змеи и шары в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы. В армии признают, что используют против протестующих не только нелетальные спецсредства, но и огнестрельное оружие.

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли 126 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают множащиеся обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".