КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сравнил церковь с социальной сетью.

"Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть", — заявил Порошенко в пятницу на встрече со студентами в Киеве, которую транслировали украинские телеканалы.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Весной 2017 года Украина объявила о введении санкций в отношении целого ряда российских интернет ресурсов. В список попал ряд СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".