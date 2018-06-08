Трамп призвал вернуть Россию в G8

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сделал неожиданное заявление о том, что Россия должна присутствовать на саммите "Группы семи", который открывается в канадской провинции Квебек. Американский лидер посчитал, что Россию следует снова принять в объединение "нравится это кому-то или нет".
Заявления Трампа, возможно, еще больше углубят наметившийся раскол среди стран-участниц объединения, многие из которых и без того готовились к напряженной дискуссии на саммите, во многом из-за действий США по выходу из международных соглашений и на фоне недавно введенных Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия.
А где Россия?
Отправляясь в пятницу на встречу лидеров "Группы семи" Трамп заявил журналистам, что Россия должна присутствовать за столом переговоров стран "большой семерки".
По его словам, "Россия должна быть на этой встрече".
"Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это (возвращение РФ в "большую восьмерку" — ред.) рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть, должна быть на встрече, должна быть ее частью", — добавил президент США.
Счастливая "семерка"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте немедленно отреагировал на слова Трампа о России, поддержав его инициативу. По его словам, Рим выступает за диалог по вопросу антироссийских санкций и вместе с партнерами рассмотрит эту тему в рамках саммита "большой семерки". Из всех стран объединения Италия пока остается единственной, кто открыто поддержал Трампа в его стремлении вернуть Россию в G8.
"Очевидно, что американский президент и остальные члены группы продолжают не соглашаться друг с другом по торговле, климатическим изменениям и иранской ядерной программе", — сказал глава Евросовета.
Туск признал, что "мы не можем принудить США поменять их точку зрения". В любом случае, по его словам, члены объединения "по большинству вопросов" продолжают сохранять единство, в том числе по ситуации вокруг Корейского полуострова, политическому урегулированию в Сирии, а также по отношению к политике России.
Со своей стороны глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией. Он пояснил, что возобновление отношений с Москвой — это то, что "мы собираемся делать", добавив, что рассчитывает обсудить вопрос на саммите.
3.7%Да, ради этого даже можно пойти на уступки
30.9%Только на условиях Москвы
65.4%Нет, формат "Восьмерки" неактуален
Япония, Германия, Великобритания свою позицию пока не высказали. Однако, как сообщил накануне портал Buzzfeed со ссылкой на запись разговора главы британского МИД Бориса Джонсона с членами Консервативной партии, британский премьер Тереза Мэй на саммите "большой семерки" предложит создать новое "подразделение быстрого реагирования" для "выявления преступных действий России… кибератак или убийств".
Представитель министра иностранных дел Канады Адам Остин заявил, что позиция его страны по вопросу возвращения России в G8 не изменилась: Оттава отвергает предложение президента США Дональда Трампа вернуть РФ в данный формат.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
Троллинг Трампа…
Трамп, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Батюка, уже сделал "немало шокирующих заявлений", далеко не все из которых трансформируются в реальную политику.
"С другой стороны, это отражение той непростой политической ситуации, в которой он оказался и в своей стране, и на международной арене, и отсюда вот такого рода заявления, которые рассчитаны на то, чтобы нанести пощечину общественному вкусу… Может быть, это просто желание Трампа, говоря современным языком, "потроллить" своих партнеров по G7. Это слова, за которыми вряд ли скрывается продуманная, серьезная внешняя политика", — заявил эксперт.
…или несерьезное
По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, высказывания Трампа показывают не слишком серьезное отношение Вашингтона к "большой семерке" и заниженное ожидание от предстоящего в Канаде саммита.
"В позициях Меркель и Трампа высвечивается дискуссия, которая идет сейчас на Западе относительно роли России в международной системе. Потому что Меркель говорила о том, что "большая семерка" — не просто механизм взаимодействия крупнейших экономик мира, но это клуб государств, которые объединены общими ценностями, то есть западными либеральными ценностями", — сказал он РИА Новости.
Кроме того, Кортунов отметил, что Москву невозможно в ближайшее время вернуть в этот многосторонний механизм, в том числе потому что РФ не видит большой потребности в возвращении G8, концентрируясь на работе в рамках БРИКС, ШОС.
"Это заявление, помимо прочего, еще характеризует общее отношение к самой "семерке". То есть он (Трамп) как бы снижает значимость самого механизма: ну была "семерка", а, может быть, надо вернуться к "восьмерке". То есть для него это не какой-то эксклюзивный клуб, который имеет сакральную ценность", — сказал эксперт.
Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.