Трамп призвал вернуть Россию в G8

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сделал неожиданное заявление о том, что Россия должна присутствовать на саммите "Группы семи", который открывается в канадской провинции Квебек. Американский лидер посчитал, что Россию следует снова принять в объединение "нравится это кому-то или нет".

Идею Трампа о возвращении России в G8 поддержал только новый премьер Италии Джузеппе Конте, Канада отвергла это предложение. Остальные члены группы на предложение Трампа пока официально не отреагировали, но, как заявляла ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, исключение России из G8 после присоединения Крыма было неизбежно, так как этот международный "формат направлен на соблюдение международного права". В Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что Россия делает акцент на других форматах.

Заявления Трампа, возможно, еще больше углубят наметившийся раскол среди стран-участниц объединения, многие из которых и без того готовились к напряженной дискуссии на саммите, во многом из-за действий США по выходу из международных соглашений и на фоне недавно введенных Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия.

А где Россия?

Отправляясь в пятницу на встречу лидеров "Группы семи" Трамп заявил журналистам, что Россия должна присутствовать за столом переговоров стран "большой семерки".

"Нравится вам или нет — и это, может быть, политически некорректно говорить — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию — она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал Трамп журналистам.

По его словам, "Россия должна быть на этой встрече".

"Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это (возвращение РФ в "большую восьмерку" — ред.) рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть, должна быть на встрече, должна быть ее частью", — добавил президент США.

Счастливая "семерка"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте немедленно отреагировал на слова Трампа о России, поддержав его инициативу. По его словам, Рим выступает за диалог по вопросу антироссийских санкций и вместе с партнерами рассмотрит эту тему в рамках саммита "большой семерки". Из всех стран объединения Италия пока остается единственной, кто открыто поддержал Трампа в его стремлении вернуть Россию в G8.

Европейские партнеры США в своих заявлениях были более осторожны. По словам председателя Евросовета Дональда Туска, сегодня важнее укрепить существующий формат G7, "нежели искать что-то новое, бросающее вызов". По его словам, убеждать в укреплении нынешнего формата следует именно США. Кроме того, Туск назвал "семерку" — "счастливым числом", намекнув, что расширять формат не следует.

"Очевидно, что американский президент и остальные члены группы продолжают не соглашаться друг с другом по торговле, климатическим изменениям и иранской ядерной программе", — сказал глава Евросовета.

Туск признал, что "мы не можем принудить США поменять их точку зрения". В любом случае, по его словам, члены объединения "по большинству вопросов" продолжают сохранять единство, в том числе по ситуации вокруг Корейского полуострова, политическому урегулированию в Сирии, а также по отношению к политике России.

Со своей стороны глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией. Он пояснил, что возобновление отношений с Москвой — это то, что "мы собираемся делать", добавив, что рассчитывает обсудить вопрос на саммите.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

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Во Франции инициативу Трампа вернуть Россию в G8 восприняли прохладно. По сообщению агентства Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Париж расценил слова американского лидера "логически непоследовательными". "Хочу напомнить, что в последний раз страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции были США. Поэтому это (предложение) не кажется последовательным", — процитировало агентство источник.

Япония, Германия, Великобритания свою позицию пока не высказали. Однако, как сообщил накануне портал Buzzfeed со ссылкой на запись разговора главы британского МИД Бориса Джонсона с членами Консервативной партии, британский премьер Тереза Мэй на саммите "большой семерки" предложит создать новое "подразделение быстрого реагирования" для "выявления преступных действий России… кибератак или убийств".

Представитель министра иностранных дел Канады Адам Остин заявил, что позиция его страны по вопросу возвращения России в G8 не изменилась: Оттава отвергает предложение президента США Дональда Трампа вернуть РФ в данный формат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Троллинг Трампа…

По мнению российских экспертов, слова Трампа можно расценить и как очередное шокирующее заявление, которое, впрочем, не приведет к каким-либо реальным действиям. Кроме того, своими словами президент США показал "несерьезное отношение к "семерке", считают они.

Трамп, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Батюка, уже сделал "немало шокирующих заявлений", далеко не все из которых трансформируются в реальную политику.

"С другой стороны, это отражение той непростой политической ситуации, в которой он оказался и в своей стране, и на международной арене, и отсюда вот такого рода заявления, которые рассчитаны на то, чтобы нанести пощечину общественному вкусу… Может быть, это просто желание Трампа, говоря современным языком, "потроллить" своих партнеров по G7. Это слова, за которыми вряд ли скрывается продуманная, серьезная внешняя политика", — заявил эксперт.

…или несерьезное

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, высказывания Трампа показывают не слишком серьезное отношение Вашингтона к "большой семерке" и заниженное ожидание от предстоящего в Канаде саммита.

"В позициях Меркель и Трампа высвечивается дискуссия, которая идет сейчас на Западе относительно роли России в международной системе. Потому что Меркель говорила о том, что "большая семерка" — не просто механизм взаимодействия крупнейших экономик мира, но это клуб государств, которые объединены общими ценностями, то есть западными либеральными ценностями", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, Кортунов отметил, что Москву невозможно в ближайшее время вернуть в этот многосторонний механизм, в том числе потому что РФ не видит большой потребности в возвращении G8, концентрируясь на работе в рамках БРИКС, ШОС.

"Это заявление, помимо прочего, еще характеризует общее отношение к самой "семерке". То есть он (Трамп) как бы снижает значимость самого механизма: ну была "семерка", а, может быть, надо вернуться к "восьмерке". То есть для него это не какой-то эксклюзивный клуб, который имеет сакральную ценность", — сказал эксперт.

Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес. В четверг агентство Блумберг сообщило, что Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий по ряду вопросов, в том числе торговых, с США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что он будет защищать интересы канадского народа, даже если это спровоцирует разногласия с соседними странами, подразумевая США. При этом Трамп в день саммита вновь обвинил Францию и Канаду в действующих торговых пошлинах в адрес США.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.