Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Кирилла Вышинского

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Состояние руководителя портала РИА Новости Украина ухудшилось из-за плохого питания, заявил адвокат Андрей Доманский, посетивший задержанного в СИЗО Херсона.

В то же время он отметил, что существенных жалоб на самочувствие у журналиста нет.

"Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача", — сказал защитник РИА Новости.

Кроме того, Вышинский, по словам адвоката, "подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству".

Накануне СБУ заявила, что в банковской ячейке руководителя портала РИА Новости Украина якобы обнаружили предмет, похожий на пистолет, двести тысяч долларов и договор с МИА "Россия сегодня".

В пресс-службе агентства сочли странным, что у задержанного не нашли танк. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев указал, что украинские власти пытаются представить Вышинского как "комиссара с наганом".

Сегодня стало известно, что суд отклонил ходатайство о возвращении журналисту изъятых у него автомобилей Mitsubishi и SsangYong.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Вчера во время прямой линии российский президент заявил, что что в Москве пока не думают об обмене и будут воздействовать на Киев через международные институты.