Трамп заявил о необходимости возвращения России в G8‍

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россию нужно вернуть в состав "Большой восьмерки". В Москве на это заметили, что делают акцент на других форматах.
3.5%Да, ради этого даже можно пойти на уступки
30.8%Только на условиях Москвы
65.7%Нет, формат "Восьмерки" неактуален
"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент журналистам.
Более того — он полагает, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Канаде.
"Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью", — добавил американский лидер.
Реакция Кремля
Предложения вернуться к G8 с участием России в последнее время неоднократно звучали на Западе. Однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва делает акцент на других форматах.
При этом, добавил он, актуальность "Большой восьмерки" с российской точки зрения снижается.
"Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — пояснил Песков.
За и против
Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение Трампа.Twitter.
Председатель Евросовета Дональд Туск, напротив, считает, что возвращение России в G8 может нарушить целостность клуба ведущих мировых держав.
Он отметил, что нынешний формат взаимодействия уникален и отличается единством входящих в него стран.
"Сегодня значительно важнее убедить наших американских партнеров укрепить наш формат, нежели искать что-то новое, бросающее вызов", — подчеркнул Туск.
Кроме того, председатель Евросовета считает, что в случае расширения членам G7 "будет трудно определить общие цели", это, в свою очередь, осложнит взаимодействие с другими странами.
По словам Туска, члены "Большой восьмерки" сохраняют единство по отношению к политике России.
Потроллить партнеров
Заявление президента США прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его мнению, это вряд ли приведет к реальным действиям.
Он напомнил, что российская сторона не раз говорила, что предпочитает развивать сотрудничество в рамках других союзов, например БРИКС и ШОС.
"Может быть, это просто желание Трампа, говоря современным языком, потроллить своих партнеров по G7. Это слова, за которыми вряд ли скрывается продуманная, серьезная внешняя политика", — полагает Батюк.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что высказывание Трампа показывает не слишком серьезное отношение Вашингтона к G7.
"Этим, мне кажется, и объясняется его высказывание относительно возможности подключения России. Мне кажется, это отражает заниженные ожидания от этого форума, ну и вообще отношение Трампа к многосторонним институтам и площадкам", — сказал Кортунов.
Что же касается возможного возвращения России в G8, то, полагает гендиректор РСМД, в ближайшее время это невозможно. Во-первых, для этого потребуется единогласие в самой "Семерке", а во-вторых — и Москва не видит какой-то серьезной потребности в возвращении в этот клуб.
"Я не думаю, что возвращение снова в "Восьмерку" — это серьезный бонус для российского руководства, за которое российское руководство готово бороться и тем более идти на какие-то односторонние уступки", — заключил Кортунов.
"Большую семерку" расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи, заявив, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.