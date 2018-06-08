Трамп заявил о необходимости возвращения России в G8‍

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в Квебеке, Канада. 8 июня 2018

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в Квебеке, Канада. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россию нужно вернуть в состав "Большой восьмерки". В Москве на это заметили, что делают акцент на других форматах.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

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О необходимости возвращения формата G8 американский лидер заявил перед вылетом на саммит G7 в Квебек, сообщило агентство Блумберг

"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент журналистам.

Более того — он полагает, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Канаде.

"Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью", — добавил американский лидер.

Реакция Кремля

Предложения вернуться к G8 с участием России в последнее время неоднократно звучали на Западе. Однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва делает акцент на других форматах.

На днях, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, если такое предложение поступит, пресс-секретарь заявил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

При этом, добавил он, актуальность "Большой восьмерки" с российской точки зрения снижается.

"Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — пояснил Песков.

За и против

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение Трампа.

"Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в "Большую восьмерку". Это в общих интересах", — написал он в Twitter

Председатель Евросовета Дональд Туск, напротив, считает, что возвращение России в G8 может нарушить целостность клуба ведущих мировых держав.

Он отметил, что нынешний формат взаимодействия уникален и отличается единством входящих в него стран.

"Сегодня значительно важнее убедить наших американских партнеров укрепить наш формат, нежели искать что-то новое, бросающее вызов", — подчеркнул Туск.

Кроме того, председатель Евросовета считает, что в случае расширения членам G7 "будет трудно определить общие цели", это, в свою очередь, осложнит взаимодействие с другими странами.

По словам Туска, члены "Большой восьмерки" сохраняют единство по отношению к политике России.

Потроллить партнеров

Заявление президента США прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его мнению, это вряд ли приведет к реальным действиям.

Батюк напомнил, что Трамп уже сделал "немало шокирующих заявлений", далеко не все из которых трансформируются в реальную политику. "С другой стороны, это отражение той непростой политической ситуации, в которой он оказался и в своей стране, и на международной арене, и отсюда вот такого рода заявления, которые рассчитаны на то, чтобы нанести пощечину общественному вкусу", — считает эксперт.

Он напомнил, что российская сторона не раз говорила, что предпочитает развивать сотрудничество в рамках других союзов, например БРИКС и ШОС.

"Может быть, это просто желание Трампа, говоря современным языком, потроллить своих партнеров по G7. Это слова, за которыми вряд ли скрывается продуманная, серьезная внешняя политика", — полагает Батюк.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что высказывание Трампа показывает не слишком серьезное отношение Вашингтона к G7.

По мнению эксперта, если канцлер Германии Ангела Меркель говорит о том, что "Семерка" — не просто механизм взаимодействия крупнейших экономик, но и клуб государств, которые объединены общими ценностями, то для Трампа разговоры об общих ценностях не имеют большого значения.

"Этим, мне кажется, и объясняется его высказывание относительно возможности подключения России. Мне кажется, это отражает заниженные ожидания от этого форума, ну и вообще отношение Трампа к многосторонним институтам и площадкам", — сказал Кортунов.

Что же касается возможного возвращения России в G8, то, полагает гендиректор РСМД, в ближайшее время это невозможно. Во-первых, для этого потребуется единогласие в самой "Семерке", а во-вторых — и Москва не видит какой-то серьезной потребности в возвращении в этот клуб.

"Я не думаю, что возвращение снова в "Восьмерку" — это серьезный бонус для российского руководства, за которое российское руководство готово бороться и тем более идти на какие-то односторонние уступки", — заключил Кортунов.

"Большую семерку" расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи, заявив, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.