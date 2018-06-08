В ЛНР заявили об обнаружении базы иностранных инструкторов в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (101)

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Базу иностранных инструкторов, обучающих украинских силовиков, обнаружила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"По данным нашей разведки, вблизи населенного пункта Ольховое Станично-Луганского района, в лесном массиве располагается база, охраняемая специальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины численностью до 20 человек, с хорошим техническим оснащением и экипировкой", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, на указанной базе расположено одно из разведывательных подразделений НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВС Украины.

"В населенный пункт Макарово прибыла группа иностранных инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности", — заявил Марочко. Он добавил, что в ЛНР ожидают провокаций со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения.