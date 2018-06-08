В ЛНР заявили об обнаружении базы иностранных инструкторов в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Базу иностранных инструкторов, обучающих украинских силовиков, обнаружила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
По данным Народной милиции, на указанной базе расположено одно из разведывательных подразделений НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВС Украины.
"В населенный пункт Макарово прибыла группа иностранных инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности", — заявил Марочко. Он добавил, что в ЛНР ожидают провокаций со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения.