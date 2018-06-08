Министр обороны Афганистана настроен оптимистично к перемирию с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана будут придерживается предложенного талибам перемирия и оптимистично настроены в отношении перспектив присоединения к этой инициативе радикального движения, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе афганский министр обороны Тарик Шах Бахрами.

Президент Афганистана Ашраф Гани в минувший четверг объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.

На время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу с ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

"Как министр обороны, я обязан выполнить указ президента, и все наши силы будут придерживаться режима прекращения огня, мы полны оптимизма в отношении этой инициативы, что талибы будут действовать аналогичным образом, мы (на указанный срок) не будем вести боевых действий. Мы не говорим, что это проявление какой-либо слабости, мы предлагаем мирный процесс, потому что мы сильные и хотим мира", — заявил он журналистам в пятницу.

В Брюсселе прошло заседание министров обороны стран НАТО, одной из темой которого стала реализация союзниками программы поддержки силовых структур Афганистана.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры НАТО наращивают свой вклад в эту миссию. Он также отметил "реальный прогресс" в способности афганских сил "проводить наступательные операции" и выразил уверенность, что лидеры НАТО согласятся продлить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года на саммите Североатлантического Союза в следующем месяце.

*Террористические организации, запрещены в РФ