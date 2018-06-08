Число пострадавших на границе сектора Газа палестинцев возросло до 400

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 8 июн — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в стычках с армией Израиля на границе Газы, выросло до 400, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 11 недель подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.

"Число раненых возросло до 386 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь палестинского "Красного полумесяца" Ираб аль-Фукаха уточнила, что из пострадавших 47 ранены боевыми пулями.

Израильские военные подсчитали, что акции протеста собрали около 10 тысяч палестинцев, которые в пяти точках жгут шины, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают горящих змеев в попытке спровоцировать пожары на противоположной стороне границы. Армия отвечает спецсредствами и огнем на поражение.

Выступления в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадана продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта. За это время в стычках с израильтянами погибли порядка 120 жителей анклава, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне сейчас подвергаются критике за "непропорциональное" применение силы против палестинских демонстрантов. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона, используя оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".